Ufficiale: Ievoli lascia la Fiorentina e passa all’Ospitaletto

06/08/2025 | 15:17:44

La Fiorentina ha annunciato la cessione in prestito di Ievoli all’Ospitaello, la nota ufficiale del club toscano: “ACF Fiorentina comunica la cessione, a titolo temporaneo per la stagione 2025/26, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Ievoli all’ Ospitaletto Franciacorta, Club che disputerà il campionato di Serie C nella stagione in corso”. Fino alla passata stagione il talento di proprietà della Fiorentina ha vestito la maglia numero dieci della Primavera allenata da Galloppa, ora avrà la possibilità di farsi le ossa in C.

FOTO: Sito Fiorentina