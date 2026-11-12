Ufficiale: Idele rinnova con l’Atalanta fino al 2031

12/11/2026 | 15:28:57

Rinnovo del contratto per Javison Idele, talento classe 2007 dell’Under 23 dell’Atalanta. In stagione ha anche giocato tre partite sotto la guida di Maurizio Sarri, due delle quali in Conference League. L’ufficialità del prolungamento è stata comunicata sui social dalla sua agenzia: “La crescita costante porta sempre ai risultati desiderati. Ufficiale il rinnovo di contratto di Javison Idele con l’Atalanta. Dopo aver fatto tutta la trafila nel vivaio nerazzurro fino agli esordi in Serie A e in Conference League, Javison prosegue la sua avventura a Bergamo. Grazie alla società per la fiducia e un grande in bocca al lupo al nostro ragazzo per il futuro!”.

Foto: Instagram Idele