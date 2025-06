Ufficiale: Ibrahimovic va in prestito all’Heidenheim

25/06/2025 | 11:31:47

Dopo una stagione non proprio esaltante tra Bayern Monaco e Lazio, Arijon Ibrahimovic inizia una nuova avventura: il talentuoso trequartista tedesco classe 2005 giocherà in prestito all’Heidenheim per tutta la stagione 2025/26. Arijon ha già fatto esperienza in Serie A, ora è pronto per il passo successivo in Bundesliga”, ha dichiarato Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern. “Ha tutte le qualità per affermarsi nel calcio dei grandi”.

Arijon Ibrahimovic

