Ufficiale: i portieri Joel Pereira e Sergio Romero lasciano il Manchester United

Con un comunicato ufficiale il Manchester United ha annunciato che 8 giocatori lasceranno la squadra di cui due portieri della prima squadra, si tratta di Joel Pereira e Sergio Romero, ex Samp. Ecco il comunicato: “In questo periodo dell’anno, i contratti dei giocatori scadranno a tutti i livelli al Manchester United, poiché le squadre iniziano a prendere forma prima della stagione 2021/22. Otto giocatori vengono rilasciati, tra cui i portieri della prima squadra Joel Pereira e Sergio Romero, oltre a sei membri dell’Academy: Jacob Carney, Mark Helm, Iestyn Hughes, Arnau Puigmal, Max Taylor e Aliou Traore. Li ringraziamo tutti per il servizio reso al club. Nel frattempo, il portiere senior Lee Grant e l’esperto attaccante Juan Mata stanno discutendo sui nuovi contratti allo United, così come il giovane stopper Paul Woolston”.

Foto: Daily Mail