Ufficiale: i Mondiali 2034 si giocheranno in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita sarà il paese organizzatore dei Mondiali del 2034, ora è ufficiale. La notizia era già rimbalzata in mattinata, dopo l’annuncio della federazione australiana di voler ritirare la propria candidatura, lasciando il paese del golfo come unica alternativa possibile. Pochi minuti fa è arrivata anche la conferma dal numero uno della FIFA Gianni Infantino, che ha annunciato la nomina dell’Arabia Saudita come organizzatore del Mondiale. Dopo il Qatar si prepara quindi una nuova versione invernale del torneo, anche se per il momento non sono stati svelati dettagli in merito. Questo l’annuncio di Infantino:

“Il calcio unisce il mondo come nessun altro sport riesce a fare. I Mondiali possono diventare lo scenario perfetto per promuovere unità ed inclusione. Culture diverse possono coesistere”. FIFA receives declarations of interest in hosting FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034 ▶️ https://t.co/O5fI8A7BDz pic.twitter.com/FChRhetiWa — FIFA Media (@fifamedia) October 31, 2023 Foto: twitetr FIFA