Ufficiale: Huntelaar prolunga con l’Ajax fino al 30 giugno 2021

Klaas Jan Huntelaar ha rinnovato il suo contratto con l’Ajax. Ad annunciarlo, lo stesso club di Amsterdam, con un comunicato ufficiale. L’attaccante olandese classe ’83, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha firmato un nuovo accordo con i Lanceri fino al 30 giugno del 2021. “È fantastico che si giocherà per un altro anno. – ha commentato il ds Marc Overmars – Volevamo comunque mantenere Klaas Jan nel club, ma siamo convinti che possa ancora essere utile come giocatore la prossima stagione. Sarà importante per la crescita di talentuosi attaccanti come Lassina Traoré e Brian Brobbey. Abbiamo anche parlato del futuro e di altri ruoli per lui all’Ajax, ma ne riparleremo in un secondo momento.”

Foto: YouTube