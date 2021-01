Ufficiale: Huntelaar lascia l’Ajax e torna allo Schalke 04

Klaas-Jan Huntelaar torna a Gelsenkirchen. A tre anni e mezzo dal trasferimento all’Ajax, il Cacciatore torna a vestire la maglia dello Schalke 04. L’attaccante olandese, anche ex anche di Milan e Real Madrid, ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso e gli è stato assegnato il numero 21.

L’olandese proverà ad aiutare lo Schalke ad evitare una clamorosa retrocessione.

We’ll miss you.

But you deserve it all.

♥️ @KJ_Huntelaar#TheLastHunt

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 19, 2021