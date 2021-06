Ufficiale: Huntelaar e Kolasinac lasciano lo Schalke04

Lo Schalke04 ha annunciato due addii di lusso, dopo la retrocessione del club in seconda divisione tedesca. Si tratta degli addii di Sead Kolasinac e Klaas-Jan Huntelaar.

Al primo non è stato rinnovato il prestito e farà dunque ritorno all’Arsenal, club titolare del suo cartellino, mentre l’attaccante ex Milan e Real Madrid saluta per scadenza di contratto.

#S04-Update: @seadk6 und @KJ_Huntelaar werden den FC Schalke 04 verlassen. Mehr zu den Hintergründen der Entscheidung gibt’s auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ Wir wünschen euch nur das Beste, Seo & Hunter! — FC Schalke 04 (@s04) June 3, 2021

Foto: Twitter Schalke 04