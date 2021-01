Ufficiale: Hulk riparte dall’Atletico Mineiro

Givanildo Vieira de Souza, meglio conosciuto come Hulk, dopo aver lasciato il Brasile nel 2005, ci fa nuovamente ritorno 16 anni dopo per essere la punta di riferimento della formazione guidata da Jorge Sampaoli. Giappone, Portogallo, Russia e Cina. Adesso Hulk torna in Brasile e lo fa legandosi all’Atletico Mineiro. A confermare l’accordo con l’attaccate, reduce da un’avventura nella Chinese Super League, è stato lo stesso club bianconero: “L’attaccante Hulk è l’ultimo acquisto del ‘Galo’. E’ il rinforzo di perso che arriva a vestire la nostra maglia fino al 2022”.





Foto: The Sun