Ufficiale: Hugo Oliveira nuovo allenatore dello Strasburgo

12/07/2026 | 20:07:37

Hugo Oliveira è il nuovo allenatore dello Strasburgo, c’è il comunicato ufficiale: “Il Racing Club de Strasbourg Alsace è lieto di annunciare l’arrivo di Hugo Oliveira come allenatore della prima squadra. Riconosciuto come uno degli allenatori emergenti più promettenti del calcio europeo, Hugo Oliveira è un sostenitore di uno stile di gioco offensivo e moderno, noto per la sua capacità di far crescere i suoi giocatori. Le sue squadre si distinguono per la propensione a prendere l’iniziativa, attraverso il controllo del possesso palla, il controllo del ritmo e un pressing intenso per riconquistare rapidamente il possesso. (…) Tutti al Racing Club de Strasbourg Alsace danno il benvenuto a Hugo Oliveira e gli augurano ogni successo nel suo nuovo ruolo”.

foto sito strasburgo