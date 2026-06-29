Ufficiale: Hong Myung-bo lascia il ruolo di CT della Corea del Sud

29/06/2026 | 11:24:47

Hong Myung-bo, ormai ex tecnico della Corea del Sud, ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di guida tecnica della squadra asiatica. Dal Messico ha letto un comunicato in cui si congeda così dall’avventura: “Lascio l’incarico di commissario tecnico della nazionale di calcio maschile della Corea del Sud. Vorrei scusarmi con i tifosi che amano il calcio coreano e sostengono la nazionale. Non abbiamo ottenuto i risultati che i tifosi si aspettavano e la responsabilità ricade interamente su di me”.

Foto: Instagram Corea del Sud