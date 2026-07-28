Ufficiale: Hogh è un nuovo calciatore del Celtic

28/07/2026 | 18:34:52

Il Celtic ha annunciato di aver acquisito dal Bodo/Glimt il diritto alle prestazioni sportive di Kasper Hogh.

Ecco il comunicato:

“Il Celtic Football Club è lieto di annunciare l’ingaggio del nazionale danese Kasper Høgh, che si unisce al club con un contratto quadriennale, con opzione per un ulteriore anno, previa autorizzazione internazionale.

L’attaccante danese si unisce ai campioni di Scozia con un trasferimento record per il club, dopo un’ottima esperienza al Bodø/Glimt in Norvegia, dove si è distinto sia a livello nazionale che nelle competizioni europee.

Il venticinquenne, che indosserà la maglia numero nove del Celtic, si unisce alla squadra di Martin O’Neill in vista dell’inizio della nuova stagione di campionato e delle prossime qualificazioni alla UEFA Champions League”.

Foto: sito Celtic

