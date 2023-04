Ufficiale: Hertha Berlino, esonerato Schwarz. Al suo posto Dardai

L’Hertha Berlino ultimo in Bundelsiga, ha esonerato il tecnico Sandro Schwarz. A comunicarlo lo stesso club sui suoi profili social. Decisione presa in seguito al pesante k.o. rimediato nell’ultima gara di campionato. la gara persa 5-2 contro lo Schalke 04 nello scontro diretto per la salvezza. Adesso la squadra sarà affidata, fino al termine della stagione a Pal Dardai.

Foto: twitter Hertha