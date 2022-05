Ufficiale: Herrman rinnova fino al 2024 con il Borussia Mönchengladbach

Patrick Herrmann rinnova con il Borussia Mönchengladbach. Il club tedesco ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista classe ’91 che ha firmato un nuovo accordo valido fino a giugno 2024.

Two more years of Flaco! 🤩

Patrick Herrmann has extended his contract with Borussia until 2024 ✍️

More info 📰 https://t.co/FYssmR36V7#DieFohlen pic.twitter.com/Qwym3mbma7

— Gladbach (@borussia_en) May 11, 2022