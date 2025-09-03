Ufficiale: Hernes è un nuovo giocatore del Groningen
03/09/2025 | 13:14:38
Il giovane Travis Hernes passa dal Newcastle al Groningen. Questo il comunicato della società olandese: “L’FC Groningen ha firmato un contratto di prestito con il centrocampista Travis Hernes dal Newcastle United. Il diciannovenne norvegese concluderà la stagione in corso all’Euroborg. L’Orgoglio del Nord ha incluso un’opzione di acquisto nel contratto di prestito per acquisire a titolo definitivo il giovane nazionale al termine della stagione”
foto instagram hernes