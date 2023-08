Ufficiale: Herdman lascia la Nazionale del Canada. E’ il nuovo allenatore del Toronto FC

John Herdman non è più il commissario tecnico del Canada e contestualmente è stato nominato nuovo allenatore del Toronto, squadra di MLS che ha tra le due fila gli italiani Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi. L’incarico nel club avrà inizio a partire dal 1° ottobre, non prima di restare ancora a disposizione della Federcalcio canadese per il periodo di transizione che porterà alla nomina del nuovo selezionatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toronto FC (@torontofc)

Foto: Instagram Toronto