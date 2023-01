Ufficiale: Henrique Araújo nuovo attaccante del Watford

Il Watford annuncia l’acquisto dell’attaccante portoghese Henrique Araújo. Il ventunenne, classe 2001, arriva dal Benfica. La punta centrale si trasferisce nel club di Giampaolo Pozzo con la formula del prestito fino al termine della stagione. Gli Hornets sono terzi in Championship, in piena zona playoff per ritornare in Premier League. L’annuncio social.

Foto: sito ufficiale Watford