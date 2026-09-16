Ufficiale: Henderson rinnova con il Crystal Palace fino al 2030

16/09/2026 | 16:43:17

Dean Henderson, al Crystal Palace dal 2023, ha rinnovato il proprio contratto con le Eagles fino al 2030. Il portiere, nonché capitano del club inglese, ha collezionato 119 presenze, vincendo nella passata stagione la Conference League.

Il comunicato del Palace: “Il Crystal Palace è lieto di annunciare che il nostro capitano e vincitore della Conference League Dean Henderson ha firmato un nuovo contratto con il club.