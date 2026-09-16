Ufficiale: Henderson rinnova con il Crystal Palace fino al 2030
16/09/2026 | 16:43:17
Dean Henderson, al Crystal Palace dal 2023, ha rinnovato il proprio contratto con le Eagles fino al 2030. Il portiere, nonché capitano del club inglese, ha collezionato 119 presenze, vincendo nella passata stagione la Conference League.
Il comunicato del Palace: “Il Crystal Palace è lieto di annunciare che il nostro capitano e vincitore della Conference League Dean Henderson ha firmato un nuovo contratto con il club.
Il portiere – che ha sollevato il trofeo della UEFA Conference League a Lipsia poco prima di aiutare l’Inghilterra al miglior piazzamento in una Coppa del Mondo da 60 anni – ha dedicato il suo futuro al Palace fino al 2030.
Da quando è arrivato dal Manchester United nell’agosto 2023, il beniamino dei tifosi Henderson ha collezionato 119 presenze con la maglia del Palace, registrando 38 clean sheet.
Dalla parata su rigore che ci ha tenuti in vantaggio contro il Manchester City nella finale di FA Cup di maggio 2025, alle numerose tappe contro il Liverpool per vincere la Community Shield a Wembley mesi dopo, fino a indossare la fascia da capitano durante le fasi a eliminazione diretta della UEFA Conference League la scorsa stagione verso la gloria a Lipsia, i contributi di Henderson all’epoca d’oro del Palace gli hanno fatto guadagnare il suo posto nella storia del club.
Ora, il 29enne ha dedicato il prossimo capitolo della sua carriera al club”.
Foto: Sito Crystal Palace