Ufficiale: Hellas Verona, Setti non è più il Senior Advisor

18/06/2025 | 19:30:31

Maurizio Setti lascia il Verona: non sarà più il Senior Advisor degli scaligeri. Di seguito il comunicato: “Hellas Verona FC S.p.A. comunica la cessazione del rapporto con Maurizio Setti in qualità di Senior Advisor sulle attività calcistiche. Il Club gli augura il meglio per le sue future sfide professionali”.