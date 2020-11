Ufficiale: Hellas Verona, rinnovo fino al 2023 per Berardi

Attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito ufficiale, l’Hellas Verona ha comunicato di aver prolungato il contratto fino al 2023 di Alessandro Berardi. Questa la nota del club veneto: “Hellas Verona FC è felice di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2023 di Alessandro Berardi, 29enne portiere romano per il quale quella in corso è la sua quarta stagione complessiva in gialloblù, la terza consecutiva. Hellas Verona FC si congratula con Alessandro e gli augura un prosieguo di carriera in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.”

Foto: twitter uff Verona