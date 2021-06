Ufficiale: Hellas Verona, rinnova Miguel Veloso

Miguel Veloso proseguirà la sua esperienza in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona. Ecco la nota ufficiale: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo di contratto di Miguel Veloso. Il capitano si è legato al Club gialloblù anche per la prossima stagione, 2021/22, che sarà la sua terza consecutiva in maglia gialloblù. Con l’Hellas Verona il 35enne mediano portoghese ha totalizzato in campionato 55 presenze, nobilitate da 5 reti e 7 assist-gol, nel biennio 2019-2021. Uno score ragguardevole al quale aggiungere 2 presenze in Coppa Italia con un assist-gol. Hellas Verona FC si compiace del prolungamento di contratto di Miguel Veloso, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in gialloblù”.

🎓🇵🇹 O PROFESSOR ANCORA IN CATTEDRA 💛💙 Miguel ha rinnovato ed è pronto alla sua terza stagione a Verona 👊#HVFC #Veloso2022 #difendiamolA pic.twitter.com/bIK30Ltjw4 — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 10, 2021





FOTO: Twitter Hellas Verona