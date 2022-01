Tutto confermato: Hefti è un nuovo giocatore del Genoa

Silvan Hefti è un nuovo giocatore del Genoa, come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, arriva dallo Young Boys a titolo definitivo. Il comunicato del club: “È Silvan Hefti il primo rinforzo del Grifone del 2022. L’esterno svizzero arriva a titolo definitivo dallo Young Boys e indosserà la maglia numero 36. Nato a Rorschach il 25 ottobre 1997, ha vestito le maglie di San Gallo e successivamente Young Boys, club con cui ha vinto il Campionato Svizzero nella stagione 20/21. In questa stagione Hefti ha totalizzato anche sei presenze e un gol in Champions League”. FOTO: Instagram personale