Ufficiale: Hecking nuovo allenatore del Wolfburg. Torna dopo dieci anni

09/03/2026 | 17:55:11

Dieter Hecking ha assunto l’incarico di capo allenatore del VfL Wolfsburg, succedendo a Daniel Bauer. Il 61enne torna sulla panchina dei Wolves quasi dieci anni dopo la sua partenza. “Dieter Hecking porta con sé esattamente l’esperienza di cui abbiamo bisogno nella situazione attuale. Conosce molto bene il club, l’ambiente e le esigenze della Bundesliga. Siamo convinti che con la sua calma, la sua competenza e il suo approccio chiaro, darà alla squadra la stabilità necessaria per raggiungere il nostro obiettivo comune di garantire la sopravvivenza in Bundesliga”, afferma il direttore sportivo del VfL, Pirmin Schwegler. Tra il 2013 e il 2016, Hecking ha plasmato uno dei periodi di maggior successo nella storia recente del VfL. Nella stagione 2014/2015, ha guidato i Wolves al secondo posto in Bundesliga, alla vittoria della Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund e poco dopo alla vittoria della Supercoppa contro il Bayern Monaco. In totale, ha giocato a bordo campo per i Wolves per 165 partite ufficiali, diventando il secondo allenatore con il maggior numero di presenze nella storia del club. In quel periodo, ha segnato una media di 1,75 punti a partita. Dieter Hecking: “Tornare al VfL Wolfsburg significa molto per me. Ho vissuto un periodo intenso e di successo qui e conosco la qualità e l’energia di questo club. Ora si tratta di concentrarci pienamente sui compiti che ci attendono e di unire tutte le nostre forze per rimanere in Bundesliga. Dopo il periodo trascorso con i biancoverdi, Hecking ha lavorato come capo allenatore al Borussia Mönchengladbach e all’Amburgo. Ha poi assunto la responsabilità di direttore sportivo dell’1. FC Nürnberg, dove è tornato anche a bordo campo per un periodo come capo allenatore. Più recentemente, ha ricoperto la carica di capo allenatore del VfL Bochum da novembre 2024 a settembre 2025”.

foto x wolfsburg