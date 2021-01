Jimmy Floyd Hasselbaink, ex attaccante olandese, oggi allenatore, è il nuovo tecnico del Burton Albion, squadra di League One, terza serie inglese. Si tratta di un ritorno in panchina, dopo l’esperienza fatta tra novembre 2014 e giugno 2015, dove aveva abbandonato per andare a guidare il QPR. Hasselbaink, 48enne, era fermo dal 2018 dopo un’esperienza al Northampton.