Ufficiale: Haps rinnova con il Venezia fino al 2028

01/07/2026 | 11:21:43

Il Venezia ha annunciato il prolungamento del contratto del difensore Ridgeciano Haps fino al 2028.

Ecco il comunicato:

“Il Venezia FC comunica che il difensore Ridgeciano Haps ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2028.

Approdato in laguna nella stagione 2021/22, Haps, 33 anni, ha collezionato 97 presenze con la maglia arancioneroverde, impreziosite da 8 reti e 8 assist.

Protagonista della promozione in Serie A 2025/26, Haps ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria del campionato realizzando 5 gol e altrettanti assist, consolidando sempre di più il legame con il club, la città e i tifosi”.

Foto: sito Venezia