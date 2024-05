Ufficiale: Hansi Flick è il nuovo allenatore del Barcellona

Il Barcellona ha sciolto le riserve riguardo il suo prossimo allenatore: sarà Hansi Flick, due volte campione di Germania con il Bayern Monaco (2019-2020;2020-2021), con cui ha vinto anche una Champions League nella stagione 2019-2020. Dopo aver comunicato di aver trovato un accordo con Xavi per la risoluzione del contratto, adesso è stato annunciato il tecnico tedesco classe 1965 come nuovo allenatore dei blaugrana. Ecco il comunicato:

“L’FC Barcelona e Hansi Flick hanno raggiunto un accordo per far diventare il tedesco l’allenatore della prima squadra maschile fino al 30 giugno 2026. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto presso gli uffici del Club accompagnato dal presidente del FC Barcelona Joan Laporta; il primo vicepresidente responsabile per l’area sportiva, Rafa Yuste e il direttore sportivo del Club, Anderson Luís de Souza, Deco.”

L’obiettivo sarà quello di fare meglio in Liga e in Europa rispetto a quanto fatto nell’ultima stagione conclusasi con un secondo posto nel campionato spagnolo con 85 punti, a dieci lunghezze di distanza dal Real Madrid capolista e con un eliminazione rocambolesca per mano del Paris Saint-Germain ai quarti di finale di Champions con un roboante 1-4 dopo il trionfo per 2-3 di Parigi,

Foto: twitter Bayern