Ufficiale: Hamed Traoré è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia

29/08/2025 | 16:38:41

L’Olympique di Marsiglia annuncia la firma del centrocampista d’attacco ivoriano Hamed Junior Traoré dall’AFC Bournemouth. In prestito la scorsa stagione all’Auxerre dove ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 26 partite di Ligue 1, il nazionale ivoriano (10 presenze, 2 gol) potrebbe esordire con il club marsigliese questa domenica contro il Lione. Vecchia conoscenza della nostra serie A per i due anni all’Empoli, i quattro al Sassuolo e la breve parentesi al Napoli. De Zerbi ha così dichiarato in conferenza stampa: “Quest’estate abbiamo pensato subito a Traoré. È un ottimo giocatore, ha già giocato in Francia, l’ho già allenato, può occupare due o tre posizioni diverse in attacco “.

foto sito OM

