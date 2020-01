Emil Hallfreðsson riparte dalla Serie C e dal Padova. Il centrocampista, dopo le esperienze con Udinese e Frosinone, ha firmato un contratto con la società veneta. Come si legge in una nota ufficiale del club, “Il Calcio Padova informa che nel pomeriggio di oggi il centrocampista islandese Emil Hallfreðsson, classe 1984, ha siglato un accordo con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2020“.

Foto: sito Padova