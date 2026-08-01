Ufficiale: Halhal è un nuovo calciatore del Venezia

01/08/2026 | 17:04:29

Come anticipato ieri da Sacha Tovalieri, il Venezia ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dal KV Mechelen il diritto alle prestazioni sportive di Redouane Halhal.

Questo il comunicato:

“Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal KV Mechelen le prestazioni sportive del difensore Redouane Halhal, che ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2030.

Nato il 5 marzo 2003 a Montpellier, in Francia, ma di nazionalità marocchina, Halhal muove i primi passi nel settore giovanile del Montpellier, dove completa il proprio percorso di formazione prima del trasferimento all’Atlético Madrid nella stagione 2023/24.

Nell’estate del 2024 si trasferisce nei Paesi Bassi per vestire la maglia dell’Helmond Sport. Con il club olandese colleziona 32 presenze, impreziosite da una rete, per poi passare al KV Mechelen, che lo porta in Belgio nella stagione successiva. Con la formazione belga totalizza 34 presenze, un gol e due assist.

A livello internazionale, dopo una presenza con la Francia Under 17, Halhal sceglie di rappresentare il Marocco, indossando le maglie delle selezioni Under 20 e Under 23 prima di approdare in nazionale maggiore con cui ha finora collezionato cinque presenze, due delle quali ai recenti Mondiali, disputando da titolare l’intera gara contro il Canada e quella contro Haiti.

Benvenuto in arancioneroverde, Redouane”.

Foto: sito Venezia