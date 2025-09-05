Ufficiale: Haise rinnova con il Nizza fino al 2029

05/09/2025 | 16:45:59

Franck Haise rinnova con il Nizza fino al 2029, c’è il comunicato del club francese con le parole del tecnico: “C’è grande voglia da parte mia di costruire e far crescere la società sulle basi della stagione 2024/25, con la fiducia del presidente e un’ambizione condivisa con tutta la struttura del Nizza. In un contesto competitivo come il calcio francese e con un calendario europeo di alto livello che ci dà più che mai la voglia di affermarci. Per quanto mi riguarda non esistono altre virtù se non il lavoro, la solidarietà e la combattività fra giocatori, staff, dirigenza e tutto il club. È in questo quadro che prolungo la mia avventura con il Nizza, insieme ai miei collaboratori, Lilian Nalis e Johann Ramaré, che mi hanno accompagnato fin dal mio arrivo”.

FOTO: Sito Nizza