Ufficiale: Gvardiol rinnova con il Manchester City. Contratto fino al 2031

28/07/2026 | 15:45:30

Il Manchester City ha annunciato di aver rinnovato il contratto del difensore croato Josko Gvardiol.

Ecco il comunicato:

“Josko Gvardiol ha firmato un nuovo contratto quinquennale che prolungherà la sua permanenza al Manchester City fino all’estate del 2031.

Da quando si è trasferito all’Etihad dal RB Lipsia nell’estate del 2023, il nazionale croato si è affermato come uno dei migliori difensori del calcio europeo.

Difensore centrale di straordinario talento, il ventiquattrenne ha dimostrato le sue capacità di livello mondiale anche quando impiegato come terzino sinistro.

Ad oggi, Gvardiol ha collezionato 122 presenze con il club, realizzando 13 gol.

In questo periodo, ha aiutato il City a vincere sei importanti trofei, tra cui la Premier League, la FA Cup, la Coppa di Lega, la Coppa del Mondo per club FIFA, la Supercoppa UEFA e il Community Shield.

Gvardiol è diventato anche un pilastro della nazionale croata, collezionando finora 52 presenze, e ha fatto parte della rosa della Croazia ai Mondiali FIFA del 2026.

Ora che il suo futuro a lungo termine è assicurato, Gvardiol si dichiara estremamente entusiasta di dare il suo contributo al club nella sua ricerca di ulteriori successi, in vista della prossima stagione e degli anni a venire”.

Foto: sito Manchester City

