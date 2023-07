Ufficiale: Gustavo Marques è un nuovo calciatore del Benfica

Nuovo acquisto per il Benfica: il club lusitano ha infatti ufficializzato l’arrivo di Gustavo Marques Alves dos Santos, difensore brasiliano classe 2001, proveniente dall’America MG. Operazione completata in prestito fino al termine della stagione con opzione di acquisto. Ecco la nota della società: “Gustavo Marques Alves dos Santos, 21enne difensore centrale (09/10/2001), è stato ingaggiato dallo Sport Lisboa e Benfica. Il giocatore arriva al club in prestito dai brasiliani dell’América FC fino al termine della stagione 2023/24, con gli eagles che si riservano un’opzione di acquisto.

Nella scorsa stagione (2022/23), il giocatore brasiliano ha vestito la maglia del Torreense, in prestito dal club del Minas Gerais, e ha segnato tre gol nelle 30 partite disputate, divise tra Liga II (26), Coppa di Portogallo (1) e Coppa di Lega ( 3)”.

