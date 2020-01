Ufficiale: Gumus lascia il Genoa e firma per l’Antalyaspor

Sinan Gumus non è più un giocatore del Genoa. L’esterno, classe 1994, protagonista di appena 3 presenze in stagione con i rossoblu, ha firmato per l’Antalyaspor. A dare la notizia è stato lo stesso club turco, annunciando l’arrivo del calciatore con un video su Twitter.

https://twitter.com/Antalyaspor/status/1219214450512801794