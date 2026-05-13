Ufficiale: Guidonia Montecelio, interrotto il rapporto con Ginestra

13/05/2026 | 21:43:46

La società Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica l’interruzione del rapporto di lavoro con l’allenatore Ciro Ginestra. Al tecnico vanno i ringraziamenti del Presidente e della Società per il proficuo lavoro svolto con professionalità e passione. Un anno e mezzo di numerosi traguardi raggiunti: la finale della Coppa Italia di Serie D, la vittoria del campionato di Serie D e la salvezza con tre giornate di anticipo nella Serie C Sky WiFi. Auguriamo un rinnovato futuro da protagonista al mister Ginestra ed il suo staff”.

Foto: logo Guidonia