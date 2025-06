Ufficiale: Guidonia Montecelio, in panchina resta Ginestra

03/06/2025 | 18:25:18

Ciro Ginestra sarà l’allenatore del Guidonia Montecelio 1937 Fc anche nella Serie C Now 2025/2026.Il tecnico del trionfo è pronto a guidare la squadra rossoblù verso nuove sfide nella terza serie nazionale”, si legge sui canali social della società.

Per il tecnico classe ‘79 si tratta di un ritorno in Serie C dove ha già allenato Bisceglie, Casertana e Fidelis Andria per un totale di 58 panchine con 12 vittorie, 22 pareggi e 23 sconfitte e la media di 1,05 punti a partita.

Foto: logo Serie C