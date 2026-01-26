Ufficiale: Guido Rodriguez nuovo giocatore del Valencia

Guido Rodriguez, in passato finito nel mirino della Juventus, è ufficialmente un nuovo calciatore del Valencia. Il comunicato degli spagnoli: “Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il West Ham United per il trasferimento di Guido Rodríguez . L’ingaggio del centrocampista argentino (12/04/1994) porterà equilibrio, esperienza, personalità e valore aggiunto al centrocampo, potendo dare il suo contributo sia in fase offensiva che in fase difensiva sotto la guida del nostro allenatore, Carlos Corberán . A 31 anni, Guido Rodríguez è un giocatore affermato con una lunga carriera agonistica, sia in LALIGA EA SPORTS che in altre competizioni. Vincitore della Coppa del Mondo 2022 e due volte della Coppa America con la sua nazionale, il nuovo giocatore del Valencia CF arriva al Mestalla dopo oltre 400 presenze ad alto livello con Real Betis , Club América , Club Tijuana , River Plate e Defensa y Justicia , oltre alla sua recente esperienza nella Premier League inglese con il West Ham United”.

foto x valencia