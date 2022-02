Guido Guerrieri qualche giorno fa aveva rescisso il contratto che lo legava alla Salernitana. Il portiere ex Lazio e Trapani oggi ha firmato per il suo nuovo club. Si tratta del Tsarsko Selo Sofia, club di massima divisione bulgara, in cui troverà diversi compagni italiani quale il tecnico Sassarini o l’ex Foggia Kalombo.

FOTO: Twitter Lazio