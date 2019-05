Ufficiale: Guidi risolve il contratto con l’Under 19. Ora…

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, “la FIGC comunica che, in data odierna, è stato risolto consensualmente il rapporto tra la Federazione e il tecnico della Nazionale Under 19 Federico Guidi.

La squadra azzurra si è qualificata alla Fase Finale europea, in programma in Armenia dal 14 al 27 luglio. Nei prossimi giorni il Club Italia della FIGC individuerà il tecnico che guiderà gli Azzurrini in questa avventura”. Come vi avevamo raccontato nella nostra esclusiva del 24 maggio, Guidi ha già raggiunto l’accordo con il Gubbio, che ha battuto la concorrenza della Sicula Leonzio per l’allenatore.

Foto: Twitter Vivoazzurro