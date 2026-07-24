Ufficiale: Gueye saluta l’Everton

24/07/2026 | 22:20:44

Si chiude un’era all’Everton, che saluta Gana Gueye. Il comunicato dei Toffees: “L’Everton conferma la partenza di Idrissa Gana Gueye, che ha fornito un contributo inestimabile ai Blues per sette stagioni “, ha annunciato il club. ” Tutti all’Everton sono estremamente grati a Gana per la sua dedizione, professionalità e influenza in campo durante i suoi due periodi al club. Le sue doti di leadership, sia dentro che fuori dallo spogliatoio, si sono rivelate cruciali, in particolare durante la nostra ultima stagione a Goodison Park. Il suo impegno nei confronti del club in tutti questi anni è stato eccezionale. Tutti coloro che sono legati all’Everton ringraziano Gana – sarà sempre il benvenuto al club – e auguriamo a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro”.

foto x everton