Ufficiale: Guerrero termina il prestito alla Roma e torna al Real. I blancos lo girano in prestito all’Alaves

Termina l’avventura del giovane spagnolo Guerrero alla Roma. Approdato in giallorosso nell’ultima sessione estiva di mercato, in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, l’avventura di Julen Jon Guerrero è già giunta al capolinea. Come si apprende dai canali ufficiali dell’Alaves, il calciatore spagnolo classe 2004 ha fatto ritorno in patria.

Foto: twitter Roma