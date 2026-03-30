Ufficiale: Guerreiro e il Bayern Monaco si separano a fine stagione

30/03/2026 | 18:07:26

Raphael Guerreiro lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione, c’è il comunicato del club bavarese: “Le parti hanno concordato di comune accordo di non estendere il suo contratto in scadenza al termine della stagione. Il nazionale portoghese, 32 anni, si era unito ai campioni record di Germania a parametro zero dal Borussia Dortmund nell’estate del 2023. Ad oggi, ha vinto con il club di Monaco un titolo di Bundesliga e una Supercoppa di Germania”.

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