Ufficiale: Guerra rinnova con la Juventus Next Gen

30/05/2025 | 16:48:14

Simone Guerra proseguirà fino al 30 giugno 2026 con la Juventus Next Gen, è arrivato l’annuncio del club bianconero: “Simone Guerra rinnova il contratto con la Juventus Next Gen e prolunga il suo accordo con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2026. L’attaccante classe 1989, uno dei protagonisti della rimonta in campionato in questo 2025 in Serie C della squadra bianconera, è risultato decisivo anche in questa stagione per le sorti della Next Gen – autore complessivamente di 15 reti e cinque assist in 31 gare tra Serie C, playoff e Coppa Italia di categoria”.

FOTO: X Juventus