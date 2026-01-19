Ufficiale: Guehi nuovo giocatore del Manchester City

Il Manchester City annuncia l’acquisto di Marc Guehi, il comunicato: “Il Manchester City è lieto di confermare l’ingaggio di Marc Guéhi dal Crystal Palace con un contratto di cinque anni e mezzo.La città è il posto perfetto per migliorare, dice Guéhi Il nazionale inglese di 25 anni ha firmato un contratto che lo legherà fino all’estate del 2031. Si tratta del secondo acquisto del club nella sessione di calciomercato di gennaio, dopo l’acquisto dell’ala Antoine Semenyo dal Bournemouth all’inizio di questo mese. Difensore di grande talento, negli ultimi anni Guéhi si è affermato come uno dei giovani difensori centrali più talentuosi e affermati in Premier League. Guéhi arriva all’Etihad forte di una vasta esperienza nella massima serie, dopo aver trascorso le ultime quattro stagioni e mezzo al Selhurst Park. In totale, ha collezionato 188 presenze con il Palace in tutte le competizioni, segnando 11 gol e fornendo otto assist durante la sua permanenza nel sud di Londra. Ha inoltre collezionato 26 presenze con la nazionale inglese, diventando parte integrante della squadra dei Three Lions. “Sono davvero felice e incredibilmente orgoglioso di essere un giocatore del Manchester City.Questo trasferimento rappresenta il coronamento di tutto il duro lavoro che ho dedicato alla mia carriera. Ora sono nel miglior club d’Inghilterra e faccio parte di una squadra incredibile di giocatori. È bello poterlo dire.Voglio crescere come giocatore e come persona, e so che in questo club ciò accadrà. Amo il calcio, mi ha dato tanto per così tanto tempo, e poter continuare a crescere al Manchester City è un momento davvero speciale per me e la mia famiglia. Non vedo l’ora di iniziare. Voglio incontrare i miei compagni di squadra, allenarmi duramente, capire cosa si aspetta l’allenatore da me e poi mostrare ai tifosi del City cosa so fare”.

foto x city