Ufficiale: Gubbio, risolto il contratto con il ds Mignemi

L’A.S. Gubbio 1910 esprime la sua più profonda gratitudine a Davide Mignemi per il percorso condiviso in questi tre anni. La Società e il direttore sportivo annunciano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il contratto in vigore, che avrebbe legato il dirigente al nostro Club fino al 30 giugno 2025. Nell’esperienza umbra, Mignemi ha vissuto tre importanti stagioni contribuendo a riportare il Gubbio a disputare stabilmente i play-off, accumulando un totale di 172 punti in campionato nel corso di tre anni.

“Con il direttore Mignemi abbiamo subito instaurato un rapporto positivo – ha affermato il presidente Sauro Notari – abbiamo trascorso tre anni intensi e pieni di soddisfazioni. Oggi si conclude un ciclo che ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti, rilanciando le ambizioni del Gubbio a livello nazionale. Voglio esprimere a Mignemi la mia più sincera gratitudine per l’impegno, la passione e la professionalità dimostrati nel suo lavoro, e per aver raggiunto tutti gli obiettivi sportivi prefissati nei tre anni di collaborazione”.

“Quando sono arrivato al Gubbio ho trovato una realtà che mi ha accolto calorosamente – ha dichiarato Davide Mignemi – facendomi sentire a casa. Il mio impegno in questi tre anni è stato volto a contribuire alla crescita della Società e di tutto il movimento, sperando un giorno di poter lasciare il club a un livello superiore.

Ringrazio di vero cuore il presidente Notari, il direttore generale, il responsabile del Settore Giovanile, la segreteria, i magazzinieri, i fisioterapisti, il dottore, il team manager ma soprattutto gli allenatori ed i calciatori che in questo triennio hanno dato l’anima per questa maglia. Infine, un ringraziamento particolare alla Città di Gubbio ed alla sua tifoseria: abbiamo vissuto insieme grandi emozioni e porterò sempre nel cuore i colori rossoblù”.