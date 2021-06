Con un comunicato il Gubbio ha annunciato che il ds Giammarioli non sarà più dirigente della società umbra: “As Gubbio 1910 comunica di aver rescisso consensualmente in data odierna il contratto con il direttore sportivo Stefano Giammarioli. La società ringrazia il direttore per l’impegno e la professionalità dimostrati e gli augura le migliori fortune a livello professionale”.