Ufficiale: Gubbio, ingaggiato Murru
31/10/2025 | 15:25:05
L’A.S. Gubbio ha annunciato l’ingaggio del terzino Nicola Murru.
Questo il comunicato del club:
“As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru.
Nato a Cagliari il 16 Dicembre 1994, Murru è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile del Cagliari.
Successivamente ha vestito anche le maglie di Sampdoria e Torino.
Vanta in carriera oltre 200 presenze in serie A e più di 50 in serie B oltre ad aver vestito anche la maglia delle nazionali giovanili fino all’Under 21 e giocherà per la prima volta in Lega Pro.
A Nicola il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù”.
Foto: logo Gubbio