Ufficiale: Gubbio, ingaggiato Murru

31/10/2025 | 15:25:05

L’A.S. Gubbio ha annunciato l’ingaggio del terzino Nicola Murru.

Questo il comunicato del club:

“As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru.

Nato a Cagliari il 16 Dicembre 1994, Murru è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile del Cagliari.

Successivamente ha vestito anche le maglie di Sampdoria e Torino.

Vanta in carriera oltre 200 presenze in serie A e più di 50 in serie B oltre ad aver vestito anche la maglia delle nazionali giovanili fino all’Under 21 e giocherà per la prima volta in Lega Pro.

A Nicola il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù”.

Foto: logo Gubbio