Ufficiale: Gubbio, arriva Baroncelli dalla Fiorentina

11/07/2025 | 15:05:41

Leonardo Baroncelli è un nuovo calciatore del Gubbio. Ecco il comunicato ufficiale: As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Acf Fiorentina a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2026 le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Baroncelli.Nato a Firenze il 13 Agosto 2005 Baroncelli è un difensore centrale cresciuto calcisticamente nel vivaio viola. Nelle ultime due stagioni è diventato un punto fermo della Primavera della Fiorentina e nell’ultima annata è stato convocato in prima squadra in molte occasioni, sia in campionato che in Conference League. A Leonardo il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù.

Foto: Instagram Gubbio