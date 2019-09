Ufficiale: Guarin vola in Brasile e firma col Vasco da Gama

Il Vasco da Gama, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’intesa per l’ingaggio di Fredy Guarin. Il centrocampista colombiano, 33 anni ed ex Inter, vola in Brasile dopo l’esperienza cinese con lo Shanghai Shenhua.

Foto: Vasco da Gama Twitter