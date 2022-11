Ufficiale: Guardiola rinnova con il Manchester City fino al 2025

Josep Guardiola ha rinnovato il contratto col Manchester City. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club inglese ha reso noto che il manager catalano ha sottoscritto un nuovo contratto valido fino al 30 giugno 2025.

Questa la nota: “Il Manchester City è lieto di annunciare che Pep Guardiola ha firmato un nuovo contratto biennale. Guardiola: Dal punto di vista del calcio, questa è stata una decisione presa in un secondo! Il suo ultimo accordo significa che rimarrà all’Etihad fino all’estate del 2025. Il tempo di Guardiola al City è carico di successi. Finora ha vinto 11 trofei importanti, inclusi quattro degli ultimi cinque titoli della Premier League. In tutte le competizioni, ha vinto 271 delle 374 partite che ha supervisionato, ottenendo una notevole percentuale di vittorie del 72,4%. Il City ha segnato 921 gol durante quel periodo, con una media di 2,46 gol a partita. In effetti, le sue 374 partite in carica significano che è secondo solo a Les McDowall – che ne ha gestiti 587 tra il 1950 e il 1963 – nella lista del City degli allenatori del dopoguerra più longevi. Confermando la notizia, il presidente del club Khaldoon Al Mubarak ha dichiarato: “Sono lieto che il viaggio di Pep con il Manchester City Football Club continui. Ha già contribuito così tanto al successo e al tessuto di questa organizzazione, ed è emozionante pensare a cosa potrebbe essere possibile data l’energia, la fame e l’ambizione che chiaramente ha ancora”.

Foto: twitter Manchester City