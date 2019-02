Il Guangzhou Evergrande, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, in queste ore ha annunciato di aver raggiunto l’intesa per l’ingaggio di Tyias Browning. Il difensore centrale classe 1994 è stato prelevato dall’Everton e vola in Cina dopo aver collezionato soltanto 14 presenze con la formazione B dei Toffees in questa stagione.